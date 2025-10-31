ميكروباص يرتطم بالرصيف أمام قاعة المنارة والحصيلة 5 مصابين

بدأ صباح التجمع الخامس بهدوء معتاد، وحركة مرور نشطة أمام قاعة المنارة بجوار مسجد المشير طنطاوي، إلى أن وقع حادث مفاجئ حول المشهد إلى حالة من الفوضى والاستنفار.

ففي لحظة واحدة، دوى صوت ارتطام قوي هز المكان، تبعته صرخات واستغاثات من المارة. فقد سائق سيارة ميكروباص السيطرة على مركبته أثناء سيره بسرعة ملحوظة، فاصطدم بقوة في الرصيف الجانبي للطريق، ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

على الفور، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى موقع التصادم. وبمجرد وصولهم، تبين تهشم الجزء الأمامي من السيارة وتناثر الزجاج في محيط المكان، بينما كان الركاب في حالة من الصدمة والارتباك.

باشرت فرق الإسعاف التعامل الفوري مع 5 مصابين تنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات واختناقات نتيجة شدة التصادم، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى الجوي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى تأمين موقع الحادث وفحص المركبة للتأكد من خلوها من أي مخاطر إضافية.

وأفاد شهود العيان بأن الميكروباص كان يسير بسرعة كبيرة، وحاول السائق تفادي سيارة دخلت فجأة في مساره، إلا أن فقدانه السيطرة أدى إلى اصطدامه العنيف بالرصيف.

وفي الوقت نفسه، بدأت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الواقعة، لفحص حالة السائق والتأكد من مدى التزامه بالسرعة القانونية، وسلامة المكابح وجاهزية السيارة فنيًا.

وبعد مرور دقائق من الارتباك والفوضى، عادت الحركة إلى طبيعتها، غير أن الرصيف المكسور وبقايا الزجاج المتناثرة ظلّت شاهدًا على صباح بدأ هادئًا وانتهى على وقع حادث مؤلم.