تتجه الأنظار خلال الساعات القليلة القادمة إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، حيث تستعد الحكومة بكامل أجهزتها المعنية للإعلان عن افتتاح المتحف وسط حضور مرتقب لزعماء وقادة دول العالم.

تزامنًا مع ذلك تجري حالياً الإجراءات والتحضيرات التي تتم بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات للاستعداد ليوم الافتتاح السبت القادم، وعلى رأس تلك الجهات وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور.

واستعداداً لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف، رفعت أجهزة وزارة الداخلية كفاءة الطرق المؤدية إلى المتحف، والتي تُمثل المسارات الرئيسية لحركة الوفود الرسمية والسياحية خلال فعاليات افتتاح المتحف.

خطط تأمين ومعدات حديثة

وقال مصدر أمني، إن وزارة الداخلية ستعتمد على استخدام المعدات الحديثة التي تم دعم وزارة الداخلية بها في الفترة الأخيرة وكذلك الاستعانة بأحداث أنواع المركبات والأدوات المستخدمة في منظومة العمل الأمني لتنفيذ كافة خطط التأمين.

أشار إلى أن وزارة الداخلية ستضع تقنياتها الحديثة في العمل الأمني، وقدراتها البشرية المحترفة، في خدمة الحدث، مع زيادة الاعتماد على استخدامات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في منظومة العمل الأمني.

وشدد المصدر على أن خطط التأمين تشمل ظهور أحدث المركبات المستخدمة في كافة قطاعات العمل بوزارة الداخلية لضمان خروج الحدث بالصورة التي تسعى الدولة إلى تقديمها للعالم.

وأضاف المصدر أن الفرق الميدانية بالإدارة العامة للمرور متواجدة على مدار الساعة لمتابعة الحالة المرورية والتعامل الفوري مع أي كثافات قد تطرأ، لافتًا إلى استعداد الإدارة لتنفيذ أي توجيهات رسمية -حال صدورها- بشأن تحويلات أو إغلاق جزئي لبعض الطرق المحيطة بموقع الافتتاح.

حركة مرور طبيعية

بدورها أكدت وزارة الداخلية أن حركة المرور تسير بشكل طبيعي في جميع الطرق والمحاور تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري دون أي تغييرات أو تحويلات.

وأوضحت الوزارة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجى شائعات غلق الطرق واستلام جهات أمنية لعدد من الطرق والمحاور اعتبارًا من مساء الخميس 30 أكتوبر وحتى مساء السبت 1 نوفمبر، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.

كما أنهت وزارة الداخلية استعداداتها المرورية واللوجستية لاحتفالية افتتاح المتحف، وتنفيذ خطة تطوير شاملة لشبكة الطرق والمحاور المؤدية إلى ميدان الرماية وطريق المطار، لضمان انسيابية الحركة وتأمين الوفود المشاركة.

