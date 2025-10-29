كشف سيد معوض، محامي الطالب "يوسف" المجني عليه في واقعة الاعتداء أمام مدرسة بالمقطم باستخدام "عصا بيسبول"، والمتهم فيها أحمد أبو المجد المعروف بـ"طفل المرور" واثنان من أصدقائه، عن منطوق حكم محكمة جنح المقطم الصادر ضد المتهمين.

وقال "معوض" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المحكمة قضت غيابيًا بحبس المتهمين "أحمد أبو المجد" و"طوني شريف" و"إبراهيم وليد" 3 سنوات مع الشغل، مع وضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك لاتهامهم بالاعتداء على موكله واستعراض القوة.

وتابع محامي المجني عليه أن جميع المتهمين هاربون، ولا يحق لهم الاستئناف على الحكم إلا في حال إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية.

وأضاف أن المتهم الأول أحمد أبو المجد سبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بسجنه 3 سنوات في قضية تعاطي مواد مخدرة، ليصبح إجمالي ما صدر ضده من أحكام السجن 6 سنوات.

