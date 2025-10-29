إعلان

محامي المجني عليه في واقعة "طفل المرور": إجمالي الأحكام الصادرة ضده 6 سنوات

كتب : أحمد عادل

05:41 م 29/10/2025

طفل المرور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف سيد معوض، محامي الطالب "يوسف" المجني عليه في واقعة الاعتداء أمام مدرسة بالمقطم باستخدام "عصا بيسبول"، والمتهم فيها أحمد أبو المجد المعروف بـ"طفل المرور" واثنان من أصدقائه، عن منطوق حكم محكمة جنح المقطم الصادر ضد المتهمين.

وقال "معوض" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المحكمة قضت غيابيًا بحبس المتهمين "أحمد أبو المجد" و"طوني شريف" و"إبراهيم وليد" 3 سنوات مع الشغل، مع وضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك لاتهامهم بالاعتداء على موكله واستعراض القوة.

وتابع محامي المجني عليه أن جميع المتهمين هاربون، ولا يحق لهم الاستئناف على الحكم إلا في حال إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية.

وأضاف أن المتهم الأول أحمد أبو المجد سبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بسجنه 3 سنوات في قضية تعاطي مواد مخدرة، ليصبح إجمالي ما صدر ضده من أحكام السجن 6 سنوات.

المحامي سيد معوض

اقرأ أيضًا:

حكم قضائي جديد ضد "طفل المرور" في واقعة اعتداء على طالب بعصا بيسبول بالمقطم

حبس سوزي الأردنية سنة بتهمة نشر محتوى خادش

الحبس سنة لراقصة الساحل الشمالي "ليندا" في اتهامها بنشر الفسق والفجور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

واقعة طفل المرور واقعة الاعتداء أمام مدرسة بالمقطم محامي المجني عليه في واقعة طفل المرور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس