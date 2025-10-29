تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير

نفى مصدر أمنى جملة وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من قيام عدد من الجهات الأمنية باستلام بعض الطرق والمحاور اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 30 الجارى وحتى مساء السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل تزامنا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأكد المصدر أن كافة الطرق والمحاور تسير بشكل طبيعى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.

وفي وقت سابق، أكد مصدر مطلع بالإدارة العامة لمرور الجيزة عدم صدور أي قرارات أو تعليمات حتى الآن بشأن تنفيذ تحويلات أو إغلاق طرق بالتزامن مع الافتتاح، مشيرًا إلى أن كافة المحاور والطرق المحيطة بالمتحف تعمل بكفاءة، وقادرة على استيعاب الحركة المرورية المتوقعة خلال فعاليات الحدث.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن الفرق الميدانية بالإدارة العامة للمرور متواجدة على مدار الساعة لمتابعة الحالة المرورية والتعامل الفوري مع أي كثافات قد تطرأ، لافتًا إلى استعداد الإدارة لتنفيذ أي توجيهات رسمية -حال صدورها- بشأن تحويلات أو إغلاق جزئي لبعض الطرق المحيطة بموقع الافتتاح.