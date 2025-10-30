المشدد 10 سنوات لعاطلين سرقا شابًا بالإكراه في النزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانتهما بسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض مطواه بالنزهة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اعترضا طريق المجني عليه أثناء سيره بالطريق العام، وأشهرا سلاحًا أبيض مطويًا، وتمكنا من سرقة منقولاته ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الشاب يفيد بتعرضه للسرقة على يد شخصين، أحدهما استولى على حقيبته وهاتفه المحمول، فيما كان الآخر في الانتظار.

وبتحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة تم تحديد هوية الجناة وضبطهما، وهما عاطلان أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها من قبل أحد عملائهما السيئين النية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

