المؤبد والمشدّد لـ4 متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين والسجن المشدد 15 سنة لمتهمين آخرين، في القضية رقم 83 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بقضية الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مع إدراج المحكوم عليهم في قوائم الإرهاب.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وتهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأكد أمر الإحالة أن الجماعة قامت بدعوات لتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة، والاعتداء على الأفراد، بما يشكل خطرًا على أمن واستقرار الدولة والمجتمع.