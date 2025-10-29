إحالة "علياء قمرون" للمحكمة الاقتصادية بطنطا بتهمة نشر محتوى خادش

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية إحالة قضية التيك توكر علياء قمرون إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا، لاتهامها بخدش الحياء العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة، المقيمة بمحافظة المنوفية، حيث اعترفت خلال التحقيقات بتصوير ونشر مقاطع فيديو بهدف زيادة نسب المشاهدة والتفاعل على حساباتها الإلكترونية لتحقيق أرباح مادية، دون مراعاة لتأثير هذا المحتوى على المجتمع والمتابعين.

وجاء ضبط المتهمة عقب تلقي الجهات المختصة بلاغات رسمية من عدد من المحامين، اتهموها فيها بالتحريض على الفسق والفجور عبر محتوى وصف بأنه خادش للحياء ومخالف للتقاليد العامة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة قامت ببث محتوى من شأنه الإضرار بقيم المجتمع، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها للنيابة العامة التي قررت حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن يصدر قرار المحكمة بإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية المختصة لاستكمال نظرها.

وتندرج هذه القضية ضمن جهود الدولة في مواجهة الجرائم الإلكترونية والتصدي لظاهرة المحتوى غير الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي.