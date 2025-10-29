أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب ويحرر 3019 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهريب وتشديد الإجراءات الأمنية على جميع المنافذ الحدودية والجمركية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانضباط ومنع الأنشطة غير المشروعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الحملات التي شنتها الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

أسفرت عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وتحرير 3019 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 59 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 230 حكمًا قضائيًا، وضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة على جميع المنافذ؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومنع أي محاولات للتهريب أو الإضرار بالاقتصاد القومي..