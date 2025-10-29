كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص أعلى أحد المنازل بدون ملابس علوية، ملوحًا بسلاح أبيض ومعتديًا بالسب على آخر، وتمكنت أجهزة الوزارة من ضبط المتهم بكفر الشيخ.

وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 26 الجاري، حين نشبت مشادة كلامية بين الطالب المقيم بمركز شرطة سيدى سالم، والشخص الظاهر في الفيديو، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وأشار بيان الداخلية إلى أن المتهم قام بالتلويح بأسلحة بيضاء كانت بحوزته والتعدي على الآخر بالسب من أعلى سطح منزله.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والأسلحة البيضاء المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما هو موضح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.