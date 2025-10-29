إعلان

قرار قضائي بشأن دعوى تعويض مليون جنيه ضد الفنان أحمد صلاح حسني

كتب : أحمد عادل

12:33 م 29/10/2025

أحمد صلاح حسني

حجزت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، المقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني، والتي تطالبه بتعويض مليون جنيه عن حادث تصادم سيارته وتحطيم سيارة مواطن بالتجمع الخامس، للحكم في الجلسة المقبلة.

وقال المحامي رمضان أبو هندية إن الدعوى أقامها موكله المهندس محمد صالح، مطالبًا بتعويض مادي ومعنوي عما لحق به من أضرار جراء الواقعة محل النزاع، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في الموعد المحدد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يناير 2024، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بوقوع حادث مروري على كوبري أرابيلا بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس.

وعقب الانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة يقودها الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة الموظف من الخلف، ما أسفر عن تلفيات كبيرة بالمركبة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.

دعوى تعويض مالك سيارة قرار قضائي محكمة تعويضات أحمد صلاح حسني

