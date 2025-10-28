باقي 3 أيام.. مواعيد قرعة حج الداخلية 2026 بمديريات الأمن | تفاصيل

قررت وزارة الداخلية البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات التنظيمية لموسم الحج لعام 1447هـ/2026م، خلال الفترة من السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 وحتى الخميس 6 نوفمبر 2025.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق بدء تلقي طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025 وحتى الثلاثاء 28 أكتوبر من العام ذاته.

وجاءت مواعيد إجراء قرعة حج الداخلية 2025 بمديريات الأمن على النحو التالي:

السبت 1 نوفمبر 2025

مديريات أمن: الشرقية، مطروح

الأحد 2 نوفمبر 2025

مديريات أمن: كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط

الاثنين 3 نوفمبر 2025

مديريات أمن: البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، جنوب سيناء

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

مديريات أمن: الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف، الأقصر

الأربعاء 5 نوفمبر 2025

مديريات أمن: القاهرة، أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الفيوم، المنوفية

الخميس 6 نوفمبر 2025

مديريات أمن: الجيزة، سوهاج، قنا، شمال سيناء، القليوبية

وأكدت وزارة الداخلية أنه يمكن للمتقدمين حضور مراسم القرعة العلنية داخل مديريات الأمن، أو الاستعلام عن النتائج من خلال البوابة المصرية للحج عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت: moi.gov.eg أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 0227983000.