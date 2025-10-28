إعلان

بلاغ صادم بالبحيرة.. ضبط شاب تحرش بتوأم شقيقه داخل المنزل

كتب : علاء عمران

01:32 م 28/10/2025

والدة الضحايا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من عم طفلتيها لقيامه بالتعدي عليهما جنسيًا بمحافظة البحيرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 أغسطس 2025 ورد بلاغ إلى مركز شرطة دمنهور من سائق مقيم بدائرة المركز، بتضرره من شقيقه المقيم بالعنوان ذاته، لقيامه بالتحرش بابنتيه التوأم، البالغتين من العمر 6 سنوات، داخل منزل العائلة.

تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط شاب تحرش بتوأم البحيرة

