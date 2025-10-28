تاجر "الخمرة المغشوشة" في قبضة أمن الإسكندرية | تفاصيل

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك، لقيامه بترويج وبيع مشروبات كحولية مغشوشة مجهولة المصدر.

وأكدت التحريات أن المتهم كان يتخذ من مسكنه ووسائل التواصل وسيلة لممارسة نشاطه غير المشروع في بيع تلك المشروبات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبحوزته كميات من الزجاجات المغشوشة المعدة للبيع.

بمواجهته اعترف بالنشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

