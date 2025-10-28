إعلان

رجل يذبح زوجته بعد 3 أشهر من زواجهما في جسر السويس

كتب : أحمد عادل

12:12 م 28/10/2025

الضحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقاتها في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها ذبحًا بسلاح أبيض "سكين" في منطقة جسر السويس بعين شمس.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المجني عليها، وتدعى "رانيا"، بعد انفصالها عن زوجها الأول، تزوجت من المتهم منذ 3 أشهر، ونشبت بينهما خلافات أسرية طلبت على إثرها الطلاق منه.

وتابعت التحقيقات أن أهل الضحية عثروا يوم الواقعة على جثتها داخل شقتها، وبها جرح ذبحي في الرقبة، وقد فارقت الحياة، فيما لاذ المتهم بالفرار.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من أسرة السيدة "رانيا" يفيد بالعثور على جثتها داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين مصرعها متأثرة بإصابتها بجرح ذبحي في الرقبة.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو زوج المجني عليها، الذي فرّ هاربًا عقب ارتكاب الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل سيدة جسر السويس جريمة قتل سلاح أبيض

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الثلاثاء
وسط الأنقاض مرتديًا عباءة سوداء.. إسرائيل تنشر فيديو جديد لـ يحيى السنوار
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail