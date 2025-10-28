رجل يذبح زوجته بعد 3 أشهر من زواجهما في جسر السويس

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقاتها في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها ذبحًا بسلاح أبيض "سكين" في منطقة جسر السويس بعين شمس.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المجني عليها، وتدعى "رانيا"، بعد انفصالها عن زوجها الأول، تزوجت من المتهم منذ 3 أشهر، ونشبت بينهما خلافات أسرية طلبت على إثرها الطلاق منه.

وتابعت التحقيقات أن أهل الضحية عثروا يوم الواقعة على جثتها داخل شقتها، وبها جرح ذبحي في الرقبة، وقد فارقت الحياة، فيما لاذ المتهم بالفرار.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من أسرة السيدة "رانيا" يفيد بالعثور على جثتها داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين مصرعها متأثرة بإصابتها بجرح ذبحي في الرقبة.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو زوج المجني عليها، الذي فرّ هاربًا عقب ارتكاب الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

