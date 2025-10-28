ضبط 6 رجال و4 سيدات لاستغلال 16 حدثًا في التسول بمحافظة الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و4 سيدات (بينهم 6 لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول، واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، في نطاق محافظة الجيزة.

وتم ضبط 16 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم بالتسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم استغلال الأحداث.