إعلان

ضبط 6 رجال و4 سيدات لاستغلال 16 حدثًا في التسول بمحافظة الجيزة

كتب : علاء عمران

12:10 م 28/10/2025

تسول الاطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و4 سيدات (بينهم 6 لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول، واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، في نطاق محافظة الجيزة.

وتم ضبط 16 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم بالتسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم استغلال الأحداث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التسول مباحث رعاية الأحداث حملات امنية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الثلاثاء
وسط الأنقاض مرتديًا عباءة سوداء.. إسرائيل تنشر فيديو جديد لـ يحيى السنوار
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail