فيديو صادم| عاطل يتحرش بسيدة في الشارع بالإسكندرية.. والداخلية تتحرك

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأفعال خادشة للحياء أمام سيدة بأحد شوارع محافظة الإسكندرية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه بالفحص لم يرد أي بلاغ رسمي بالواقعة، وتم تحديد السيدة (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم ثانِ المنتزه)، والتي قررت أنه أثناء سيرها بدائرة قسم أول المنتزه قام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال منافية للآداب أمامها.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة.