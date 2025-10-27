60 ثانية رعب تكشف لحظة التخلص من "أطفال فيصل" في عقار اللبيني (فيديو)

حصل "مصراوي" على مقطع فيديو لم يتخطَّ 60 ثانية يكشف لحظة إلقاء المتهم طفلي "فيصل" في مدخل عقار بعد إتمامه الجريمة.

ورصد الفيديو، الذي سجلته كاميرات المراقبة في وضح النهار، وقوف توكتوك أمام العقار (موقع الجريمة) وتخلص المتهم من الطفل الأول "سيف"، ثم تلاه الطفل "جني"، ولاذ بالفرار من موقع الحادث دون أن يكشفه أحد.

وأودعت الشرطة جثامين الضحايا في ثلاجات الموتى بمشرحة زينهم لحين توقيع الطبيب الشرعي الكشف الطبي عليهم وإعداد تقرير وافٍ.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم الإبلاغ عنه لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من الأهالي بالعثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 13 عامًا وطفلة تبلغ 11 عامًا في حالة إعياء، وتوفيت لاحقًا بمنطقة فيصل بدائرة القسم.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مالك محل لبيع الأدوية البيطرية ومقيم بالجيزة. وعند مواجهته اعترف بوجود علاقة سابقة بينه وبين والدة الأطفال، وإقامتها برفقته مع أنجالها الثلاثة في شقة مستأجرة، واكتشافه ما وصفه بـ"سوء سلوكها".

وأضاف البيان أن المتهم، بتاريخ 21 الجاري، وضع مادة سامة حصل عليها من محله في كوب عصير وقدمها لها، وحال شعورها بإعياء قام بنقلها إلى إحدى المستشفيات، وادعى أنها زوجته وسجل بياناتها باسم مستعار ثم تركها وانصرف، ما أدى لوفاتها.

وأشار البيان إلى أن المتهم، بتاريخ 24 الجاري، قرر التخلص من الأطفال الثلاثة، حيث اصطحبهم للتنزه ووضع المادة السامة في العصائر وقدمها لهم، إلا أن أحدهم (6 سنوات) رفض تناولها فتخلص منه بإلقائه في المجرى المائي بإحدى الترع، وتم انتشال جثته لاحقًا. وعاد المتهم بالطفلين الآخرين في حالة إعياء شديد، ونقلهما بمساعدة أحد العاملين في المحل وقائد مركبة "توك توك" حسن النية إلى مكان العثور عليهما.

