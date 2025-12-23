محامي سارة خليفة يوجه الشكر لممثل النيابة تقديرًا لمجهوده في القضية

كتب- أحمد عادل:

قدم محامي المتهمة الرابعة سارة خليفة، خلال مرافعته في اتهام موكلته وآخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، الشكر لممثل النيابة العامة على مجهوده في القضية. ورد القاضي مازحًا: "ده عند في محمد حمودة؟"

فأجاب الجندي: "لا طبعًا يا فندم، ميصحش، وكيل النائب العام محمود بيه السانوسي أكتر حد تعب في القضية." فقال رئيس المحكمة: "اتفضل كمل."

وأضاف الجندي: "أنا مع حضرتك لحد الساعة 12 بالليل وأكمل المرافعة غدًا، وقلت في البداية إن مرافعتي لمدة ثلاثة أيام."

وكان المحامي محمد حمودة، دفاع سارة خليفة، قد دفع أمس الاثنين خلال المرافعة بعدم حيادية النيابة العامة في الدعوى، بسبب مخالفات شابت التحقيقات. واعترض وكيل النائب العام على ما جاء على لسان الدفاع، وتم إثباته نصًا في محضر الجلسة، وتمسك الدفاع بأن ما قاله قانوني سليم وليس به أي إهانة للنيابة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول أن العصابة تتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني (عراقي) و"سامح م" (مصري هارب)، إلى جانب "فتحي خ" مالك مكتب استيراد، والمقدمة سارة خليفة، و"خالد ف" مالك مؤسسة مقاولات.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا آخرين لتصنيع المواد المخدرة، وانضم إليهم المتهمون الرابع والخامس لتنظيم وإدارة النشاط، واستقطبوا باقي الأعضاء (من السادس حتى الثامن والعشرين) لتنفيذ أعمال المنظمة.

وتولّت سارة خليفة ضخ الأموال والسفر للخارج للتنسيق مع المتهمين الأول والثاني، بينما كان المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين مسؤولين عن إدخال المواد المخدرة إلى البلاد.

