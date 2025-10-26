خلية المطرية.. تأجيل محاكمة 9 متهمين بتفجير عبوات وتسلح الإرهابيين

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا بخلية المطرية، إلى جلسة 15 ديسمبر لاختصاص النيابة بمناقشة المستندات.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وعملت على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وذلك من خلال تأسيس وتولي قيادة جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الثامن انضموا إلى الجماعة الإرهابية وهم على علم بأغراضها، بينما تلقى المتهمان الثالث والرابع تدريبات عسكرية وأمنية بغرض تحقيق أغراض الجماعة. ووجّه للمتهم التاسع تهمة المشاركة مع علمه بأغراض الجماعة، وواجه جميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.