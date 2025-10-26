"رموني في الصحرا".. تفاصيل سقوط عصابة سرقة سيارة سجائر بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من السجائر تحت تهديد السلاح، وإجبار السائق على النزول منها وإلقائه بالطريق الصحراوي.

وطلبت النيابة استدعاء المجني عليه لسماع أقواله تفصيليًا، كما كلفت المباحث بسرعة إعداد التحريات حول نشاط المتهمين وارتباطهم بوقائع مماثلة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريق السائق أثناء سيره بمنطقة 15 مايو، وهددوه قائلين: "لو اتحركت هتموت"، قبل أن يقوموا بتوثيقه والاستيلاء على السيارة، ثم ألقوه في منطقة نائية بطريق مصر–أسيوط الزراعي بدائرة مركز أبو النمرس.

وبعد تحركات سريعة من الأجهزة الأمنية، قادها المقدم وليد كمال رئيس مباحث أبو النمرس، والعميد محمد الصغير رئيس مباحث قطاع الجنوب، تم تتبع خط سير السيارة وضبط المتهمين، وبحوزتهم جزء من البضائع المسروقة والمبالغ المالية الناتجة عن بيعها.

وأكد السائق في أقواله أمام جهات التحقيق، صحة ما تعرض له قائلاً: "استوقفوني تحت تهديد السلاح.. وخدوا العربية ورموني في الصحرا".

وتواصل النيابة العامة التحقيق لكشف بقية عناصر التشكيل، والتأكد مما إذا كانت الواقعة جزءًا من نشاط إجرامي منظم يستهدف سرقة السيارات المحملة بالبضائع.

اقرأ أيضا:

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا