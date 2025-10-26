كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي من اعتداء شخصين عليه باستخدام أسلحة بيضاء، في محاولة للاستيلاء على السيارة التي يقودها، إلا أنه تمكن من مقاومتهم، فقاموا بسرقة هاتفه المحمول وسماعة ومبلغ مالي ولاذوا بالفرار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أن مركز شرطة كرداسة بالجيزة تلقى بلاغًا من السائق –المُشار إليه في الفيديو– مقيم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، يفيد بأنه أثناء توصيل شخصين إلى إحدى المناطق، تعديا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء محاولين الاستيلاء على السيارة "ملك شقيقه"، إلا أنه تمكن من التصدي لهما، فقام المتهمان بسرقة هاتفه وبعض متعلقاته الشخصية، وفرّا هاربين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز، وعُثر بحوزتهما على فرد خرطوش وسلاحين أبيضين. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق المختصة.