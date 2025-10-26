إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو إطلاق نار بقرية في أسيوط

كتب : علاء عمران

12:48 م 26/10/2025

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن سماع دوي إطلاق أعيرة نارية بإحدى قرى محافظة أسيوط.
وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة بين طرفين من أهالي مركز أبنوب بسبب خلافات على الجيرة، قام خلالها الطرفان بتبادل إطلاق النار دون وقوع إصابات.
وأسفرت الجهود عن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 4 بنادق آلية استخدمت في الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية إطلاق نار أعيرة نارية محافظة أسيوط مشاجرة

