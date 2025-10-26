إعلان

الداخلية تكشف حقيقة مشادة سيدة ومواطن أمام ماكينة صراف بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:12 م 26/10/2025

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مشادة بين سيدة وأحد المواطنين أمام ماكينة صراف آلي بالقاهرة، وذلك عقب تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر شخص من قيام سيدة بالتعدي عليه لفظيًا والتلويح بإشارات خارجة.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن الواقعة تعود إلى يوم 6 سبتمبر الماضي، حيث نشبت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب الخلاف على أولوية استخدام ماكينة الصراف الآلي.

وبالفحص، تبين أن السيدة (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم النزهة) قامت بالتعدي على المبلغ (مقيم بدائرة قسم البساتين) وإتلاف هاتفه المحمول، فيما قامت الأخيرة بتحرير بلاغ تتهم فيه المواطن بالتعدي عليها بالسب لنفس السبب.

وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وأُحيلت الواقعة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وزارة الداخلية ماكينة صراف آلي مشادة كلامية

إعلان

إعلان

