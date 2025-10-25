كتب- أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية بحبس البلوجر "لوليتا" لمدة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا في اتهامها بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة القضية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "لوليتا" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، عقب ورود عدة بلاغات ضدها تتهمها بنشر فيديوهات تتنافى مع الآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتها بالمقاطع المتداولة، أقرت بأنها قامت بنشرها بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

