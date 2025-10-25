نظرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شبرا الخيمة، أولى جلسات محاكمة لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر "رمضان صبحي"، ومشرف أمن ومالك مقهى وعامل بمقهى في واقعة تزوير أوراق حكومية تخص اللاعب لأداء امتحانات الفرقة الثالثة بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بدلًا من اللاعب مقابل مبلغ مالي.

حضر المستشار عمر هريدي، وكيل المتهم الأول "يوسف.م"، أمام هيئة المحكمة وطلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة، بعد أن أخلت النيابة العامة سبيل اللاعب بمبلغ مالي 100 ألف جنيه، مع متابعة الدفاع للمتهمين ومناقشة شهود الإثبات وفق أوراق الدعوى، نظرًا لأن أغلب الشهود صفتهم منقطعة عن المعهد.

وتعهد المستشار أشرف عبد العزيز أمام هيئة المحكمة بمثول موكله "رمضان صبحي" في الجلسة القادمة أمام القاضي.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن "يوسف.م" عامل بمقهى، و"محمد.إ" مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، و"رمضان صبحي" لاعب كرة قدم، و"طارق محمد" مالك مقهى، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا تزويرًا في محرر رسمي، وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم الأول "يوسف.م" وفق أوراق الدعوى، قام بتحرير وتوقيع تلك المحررات بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث "رمضان صبحي"، وكان ذلك باشتراك المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وكان ذلك على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأوضحت النيابة أن المتهمين اشتركوا مع آخر مجهول ومع موظفين عموميين حسني النية بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو إثبات قيد "للمتهم الثالث" المنسوب صدوره إلى المعهد، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة، حيث دون الموظفون بيانات المحرر فأثبتوا كون المتهم قد اجتاز الفرقة الأولى والثانية ومقيد بالفرقة الثالثة بالمعهد، وكان ذلك على خلاف الحقيقة.

وتابعت النيابة أن المتهمين الثالث "رمضان صبحي" والرابع "طارق محمد"، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الأولى، وذلك بإمداد المجهول بالبيانات اللازمة، فقام بتحريرها والتوقيع عليها زورًا باسم المتهم الثالث.

وكشفت النيابة أن المتهمين ارتكبوا تزويرًا في محرر رسمي يتعلق بكشوف الحضور والانصراف للمواد الدراسية للفرقة الأولى والثانية والثالثة بالمعهد، وكان ذلك كله على خلاف الحقيقة، وتمت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة بينهم.

