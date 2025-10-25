

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة أسرة النزهة بمصر الجديدة، اليوم، حكمها في الدعوى المقامة ضد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إبراهيم سعيد، بشأن إلزامه بسداد نفقة متجمدة لابنتيه تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه، بعد امتناعه عن دفع النفقة الشهرية المستحقة لهن لفترة زمنية متواصلة.

وتحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، وكانت المحكمة قد أرجأت جلسة سابقة لإعلانه قانونًا بأمر الدفع أو الحبس طبقًا لنصوص قانون الأحوال الشخصية، والذي يُتيح للمحكمة اتخاذ إجراءات مشددة ضد الممتنع عن سداد النفقة، تشمل الحبس أو التحفظ على الأموال.

ومن المقرر أن تفصل المحكمة اليوم في الدعوى، إما بإلزام اللاعب السابق بالسداد خلال مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية العقابية حال ثبوت الامتناع دون مبرر قانوني.

