كتب ـ محمد الصاوي:

أفاد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شاب لاتهامه بالتعدي على مسن بسبب خلافات بينهما.

وأضاف المصدر أن الواقعة حدثت في محافظة السويس وتحديدا في حي الجناين، مشيرا إلى أنه بعد فحص الفيديو تم تحديد هوية الشاب الذي اعتدى على المسن، وتم ضبطه للتحقيق معه في الواقعة.

ونشرت ابنة المجني وتدعى "رحمة" عليه فيديو يوثق عملية التعدي على والدها وقالت عبر صفحتها على فيسبوك: "احنا ساكنين في بيت إيجار قديم، و دول صحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة عافية، و النهاردة اعتدوا على والدي بالضرب كنا داخلين نحيب علاج لوالدي راجل مسن فوق ال ٦٥ سنة و مريض قلب و سكر و بيغسل كلى".

وتابعت: " إمبارح عاصم اتهجم عليا في الشقة وأنا قاعدة لوحدي، حسبي الله ونعم الوكيل و الاتنين دول أصحاب محلات للأطفال بالسويس"