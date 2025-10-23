إعلان

رسمياً.. الهيئة الوطنية تعلن القوائم النهائية لمرشحي الفردي بالقاهرة (أسماء)

كتب : رمضان يونس

09:54 م 23/10/2025
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية لأسماء المرشحين على النظام الفردي ورموزهم عن الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة قبل خوض انتخابات مجلس النواب 2025 ـ 2026.

وتضمنت القائمة النهائية، أكثر من 20 دائرة انتخابية (مدينة نصر ـ عين شمس ـ المطرية ـ الظاهر ـ روض الفرج ـ حلوان ـ المعادي ـ مصر القديمة ـ الجمالية ـ السلام ـ المرج ت حدائق القبة ـ الخليفة ـ الساحل ـ البساتين ـ السيدة زينب ـ التجمع الخامس ـ الزيتون ـ الزاوية الحمراء ـ ألخ ...)

وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الكشوف النهائية (النظام الفردي) تضمن أسم المرشح، والدائرة التي سيخوض فيها الانتخابات، والحزب الذي ينتمي له ـ إن وجد ـ ، والرمز الانتخابي.

و تبدأ فترة الدعاية الانتخابية اعتبارًا من الغد، بعد الصمت الانتخابي، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية، على أن تجرى عمليات التصويت للمصريين في الداخل والخارج خلال شهر نوفمبر المقبل.

وفق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يونيو الماضي، وبموجبه تشكل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بواقع 143 دائرة انتخابية مخصص لها 284 مقعدا، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة مخصص لها 284 مقعدا.

على أن تجرى انتخابات مجلس النواب 2025 على مرحلتين الأولى منها داخل 14 محافظة، والثانية فى 13 محافظة، وذلك للنظامين الفردي والقائمة، حيث تضم المرحلة الأولى بالنظام الفردي 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

وفى نظام القائمة تضم المرحلة الأولى نفس محافظات الفردي، ولكن فى شكل دوائر نظام القائمة وهى محافظات الدائرة الثانية "قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 102 مقعد، بالإضافة إلى محافظات الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، التى تضم 3 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

أما المرحلة الثانية من المقرر أن تجرى، فى 13 محافظة بالنظام الفردى وهى " القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء".

