إعلان

"ربطوه من رقبته وسحلوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "كلب" القليوبية "صور"

كتب : محمود الشوربجي

01:39 م 23/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    واقعة كلب القليوبية 2
  • عرض 4 صورة
    واقعة كلب القليوبية 1
  • عرض 4 صورة
    واقعة كلب القليوبية 3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدة أشخاص بربط كلب بحبل من عنقه وسحله بالقليوبية.


بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية).


بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لقيام الكلب بإحداث إزعاج بالمنطقة فقاموا بربطه لمحاولة إبعاده عن المنطقة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


اقرأ أيضًا:
كانت مريضة.. تفاصيل وفاة فتاة داخل شقتها في أبو النمرس


باع عفش البيت لشراء المخدرات.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في بولاق الدكرور


تفاصيل حبس 11 سيدة بتهمة ممارسة الدعارة عبر تطبيق مساج بالقاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية لب لقليوبية لأجهزة الأمنية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

غزة والاستثمارات والمتحف الكبير.. تفاصيل لقاء السيسي وملك بلجيكا
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"