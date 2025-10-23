قتل صديقه ورماه أمام شقة الجيران.. قرار من الجنايات في جريمة المنيب

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدة أشخاص بربط كلب بحبل من عنقه وسحله بالقليوبية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية).



بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لقيام الكلب بإحداث إزعاج بالمنطقة فقاموا بربطه لمحاولة إبعاده عن المنطقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



