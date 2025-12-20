تنظر المحكمة المختصة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة عصام صاصا و15 متهمًا آخرين في مشاجرة داخل ملهى ليلي بالمعادي.

وكانت نيابة دار السلام قد أحالت مطرب المهرجانات عصام صاصا وآخرين إلى محكمة الجنح، في واقعة المشاجرة التي شهدها أحد الملاهي الليلية بمنطقة كورنيش المعادي، والتي أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص وتلفيات في المكان وعدد من السيارات.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المشاجرة وتورط مطرب المهرجانات فيها، حيث تم فحص الواقعة وضبط أطرافها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة بحدوث مشاجرة أمام ملهى ليلي بين طرف أول "11 شخصًا من العاملين بالملهى، أحدهم مصاب بجروح" وطرف ثانٍ "5 أشخاص من رواد الملهى، أحدهم مصاب بجرح من بينهم مطرب مهرجانات شهير"، وذلك بسبب رفض العاملين بالملهى دخول الطرف الثاني دون تفتيش، مما أدى إلى حدوث مشادة تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها أسلحة بيضاء وعصي خشبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.