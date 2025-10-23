"سالي" تطلب الخُلع بعد شهر زواج: "مبياكلش غير فراخ ولحمة"

كتبت – فاطمة عادل:

تقدّمت "سالي م."، البالغة من العمر 29 عامًا، بدعوى خُلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبةً إنهاء حياتها الزوجية بعد مرور شهر واحد فقط على الزواج، مبرِّرةً طلبها بعدم وجود تفاهم بينها وبين زوجها في أبسط تفاصيل الحياة اليومية، وعلى رأسها أسلوب تناول الطعام "مبياكلش غير فراخ ولحمة".

وأوضحت الزوجة في دعواها أن الخلافات بينهما بدأت منذ الأيام الأولى للزواج، بسبب رفض زوجها الالتزام بنظام غذائي صحي، قائلةً إنه "يريد تناول الدجاج واللحوم يوميًا"، في حين تعتمد هي على نظام غذائي متوازن وصحي.

وقالت سالي إنها تعرفت على زوجها "أحمد ك." عن طريق أحد الأقارب، وتمت الخطوبة بعد فترة قصيرة من التعارف، إذ وجدت فيه صفات الشريك المثالي من حيث الهدوء والجدية في العمل، غير أنها فوجئت بعد الزواج باختلاف كبير في الطباع والعادات اليومية، خصوصًا في ما يتعلق بالطعام، الذي تحوّل إلى مصدر دائم للخلاف بينهما.

وأضافت الزوجة أنها تهتم منذ سنوات بالحفاظ على صحتها ورشاقتها، وتتّبع نظامًا غذائيًا يعتمد على الخضروات والفواكه والبروتين النباتي والأطعمة الخفيفة، بينما لا يتناول زوجها سوى الوجبات الدسمة الغنية بالدهون، من لحوم ودواجن يوميًا، من دون أي اهتمام بنصائحها أو محاولاتها لإقناعه بتقليل تلك الأطعمة.

وأشارت إلى أنها حاولت التوفيق بين أسلوبها في الطبخ ومتطلبات زوجها، فكانت تُعد له أطباقًا متنوعة، إلا أنه كان يعترض دائمًا، ويصف الأطعمة الصحية بأنها "عديمة الطعم"، مطالبًا إياها بطهو اللحوم بشكل يومي، حتى لو اضطرها ذلك إلى قضاء معظم وقتها في المطبخ.

وأضافت في دعواها: "تحوّلت حياتنا إلى خلاف دائم، لأنه يرى أن الزوجة الجيدة هي التي تُعد الطعام الدسم يوميًا، بينما أنا أبحث عن حياة صحية متوازنة".

وتابعت أن زوجها بدأ يتّهمها بالتقصير والإهمال لرفضها إعداد الوجبات التي يطلبها، مما جعلها تشعر بالإهانة وفقدان التفاهم بينهما، وأكدت أنها حاولت الإصلاح أكثر من مرة، لكن دون جدوى، إذ كان يصر على أسلوبه في الحياة من دون أي مراعاة لرغباتها أو قناعاتها.

واختتمت سالي دعواها أمام المحكمة بقولها إنها لم تعد قادرة على الاستمرار في حياة يسيطر عليها العناد والاختلاف في أبسط التفاصيل، مؤكدة أنها فقدت الشعور بالراحة النفسية، وتفضّل الانفصال على حياة يومية مليئة بالتوتر والجدال المستمر حول الطعام، مطالبةً المحكمة بخلعها من زوجها حفاظًا على كرامتها وسلامتها النفسية.

وحملت الدعوى رقم 914 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يُفصل فيها بعد.

