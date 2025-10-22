إعلان

قرار قضائي بشأن البلوجر أكرم إسلام في اتهامه بترويع سيدة بالمقطم

كتب : أحمد عادل

04:08 م 22/10/2025

قررت محكمة جنح المقطم حجز محاكمة البلوجر أكرم إسلام في اتهامه بترويع سيدة بالمقطم، لجلسة 29 أكتوبر للنطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر أكرم إسلام إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح لاتهامه بترويع سيدة في أحد الأماكن العامة بالمقطم، بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه الحادث.
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب تداول الفيديو الذي أظهر لحظة ترويعه للسيدة داخل المكان العام.

