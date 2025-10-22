إعلان

ألفاظ خادشة للحياء على فيسبوك وإنستجرام.. ضبط 3 صناع محتوى بالقاهرة

كتب : علاء عمران

03:50 م 22/10/2025

المتهمين

فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت والتي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام 3 صناع محتوى بإنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في بث مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، تتنافى مع قيم المجتمع.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، حيث تبين أن أحدهم له معلومات جنائية، وآخر يقوم بإدارة الصفحة الخاصة بأحدهم، وبحوزتهم 5 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهتهم، اعترفوا ببث مقاطع الفيديو على صفحاتهم بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

