بسبب "التروسيكل".. ضبط أب ونجله تعديا على شخص بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيهما تعدي أحد الأشخاص ونجله على مواطن بالضرب بمحافظة الشرقية. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية أطراف الواقعة وضبطهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه بتاريخ 12 الجاري تلقى مركز شرطة أولاد صقر بلاغًا من أحد المواطنين بتضرره من شخص ونجله – مقيمين بدائرة المركز – لاعتدائهما عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات وسحجات، وذلك على خلفية معاتبته نجل المتهم الثاني بسبب قيادته مركبة "تروسيكل" بسرعة زائدة.

وأضاف البيان أنه جرى ضبط المتهمين، وتبين إصابة أحدهما بكدمة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بالفيديو المتداول، كما اتهما الطرف الأول بالتعدي عليهما والتسبب في إصابة أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

