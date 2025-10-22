ضبط 98 ألف مخالفة مرورية و84 سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، للحد من المخالفات وتحقيق السيولة المرورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 98.314 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الوقوف العشوائي – التحدث في الهاتف أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص)، بالإضافة إلى فحص 1.826 سائقًا، تبين إيجابية 84 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها في مناطق تنفيذ الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 903 مخالفات متنوعة تشمل (تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 141 سائقًا تبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

وتم ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، فضلًا عن التحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين على الطرق.