كتب- صابر المحلاوي:

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، 27 طعنًا مقدمة من مرشحين تم استبعادهم من خوض انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك للطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري التي أيدت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من السباق الانتخابي.

وبحسب مصادر قضائية، تلقت المحكمة 18 طعنًا في البداية، قبل أن يرتفع العدد إلى 27 طعنًا حتى الآن، وسط توقعات بزيادة عدد الطعون المعروضة خلال الساعات المقبلة، بعد رفض محكمة القضاء الإداري 45 طعنًا في جلسات سابقة.

وتستمر المحكمة الإدارية العليا في تلقي الطعون على مدى ثلاثة أيام، على أن تبدأ الفصل فيها اعتبارًا من جلسة اليوم.

وفي محافظة القاهرة وحدها، بلغ عدد الطعون الانتخابية 41 طعنًا، بينما تمت إحالة 4 طعون مقدمة من محافظات أخرى إلى دوائر الاختصاص، ليصل إجمالي الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى 45 طعنًا جاهزة للحسم القضائي.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت القوائم النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، تمهيدًا لنشرها رسميًا في الجريدة الرسمية وفق المواعيد المقررة بجدول العملية الانتخابية.