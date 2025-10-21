كتب- محمود الشوربجي:

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعنين من طارق أحمد موسى مرشح عن دائرة بأسيوط، وإيهاب عبدالعزيز رشيد مرشح عن دائرة بالمنوفية، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهما من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهت من تلقي طعون المرشحين على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك بعد غلق باب الترشح.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

