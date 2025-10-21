قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر "وليد أبح" في اتهامه بتصوير شخصًا عاريًا داخل مسكنه بمصر القديمة منذ عامين وإعادة انتشار الفيديو، بكفالة مالية ألف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت تفاصيل ضبط صانع المحتوى لقيامه بالتعدي بالضرب على سائق مركبة "توك توك" وتصويره داخل محل سكنه؛ إثر خلافات بينهما بالقاهرة.

وتلقى لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قيام صانع محتوى، لسابقة تعديه عليه بالضرب وتصوير مقطع فيديو له متجردًا من ملابسه داخل محل سكنه منذ عامين لوجود خلافات بينهما، وأقر بعدم تحريره محضر بالواقعة آنذاك إلا أنه فوجئ بانتشار مقطع الفيديو مؤخرًا بأوساط الأهالي.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.