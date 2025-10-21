إعلان

قرار من النيابة بشأن البلوجر "وليد أبح" في اتهامه بتصوير شخص عاريًا بالقاهرة

كتب : أحمد عادل

03:13 م 21/10/2025

اخلاء سبيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر "وليد أبح" في اتهامه بتصوير شخصًا عاريًا داخل مسكنه بمصر القديمة منذ عامين وإعادة انتشار الفيديو، بكفالة مالية ألف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت تفاصيل ضبط صانع المحتوى لقيامه بالتعدي بالضرب على سائق مركبة "توك توك" وتصويره داخل محل سكنه؛ إثر خلافات بينهما بالقاهرة.

وتلقى لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قيام صانع محتوى، لسابقة تعديه عليه بالضرب وتصوير مقطع فيديو له متجردًا من ملابسه داخل محل سكنه منذ عامين لوجود خلافات بينهما، وأقر بعدم تحريره محضر بالواقعة آنذاك إلا أنه فوجئ بانتشار مقطع الفيديو مؤخرًا بأوساط الأهالي.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إخلاء سبيل البلوجر وليد أبح تصوير شخص عاري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"لا أراك".. مراكز شباب القرى تدفع الرياضيين من ذوي الإعاقة للاعتزال (تحقيق)
هبط 105 جنيهات.. لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم في مصر؟
السر تحت السرير.. لغز جديد يقلب "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص