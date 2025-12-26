مصر والصومال وتركيا تدين اعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند

تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، اتصالات هاتفية من كل من عبد السلام عبدي علي وزير خارجية جمهورية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وعبد القادر حسين عمر وزير خارجية جمهورية جيبوتي، إذ تناولت الاتصالات تطورات الأوضاع الخطيرة الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي.

تناولت الاتصالات التطورات المرتبطة باعتراف اسرائيل بإقليم صومالي لاند، إذ أكد الوزراء الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، مشددين على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.

وأكد الوزراء أيضًا على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.

كما جري خلال الاتصالات التأكيد أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة.

وشدد الوزراء في الاتصالات، على رفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وتم التأكيد على الرفض القاطع لأية مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، التي ترفضها الغالبية العظمي لدول العالم شكلًا وموضوعًا وبشكل قاطع.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. إسرائيل تعترف بإقليم أرض الصومال الانفصالي