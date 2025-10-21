إعلان

ضبط تاجر خمور مغشوشة في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

12:41 م 21/10/2025

المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على شخص له معلومات جنائية، لاتهامه بالاتجار في مشروبات كحولية مغشوشة وغير مرخصة داخل نطاق قسم شرطة أول المنتزه.
كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب تفيد بقيام المتهم بترويج مشروبات كحولية مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته كمية من الخمور المغشوشة، إضافة إلى مبلغ مالي متحصلات نشاطه غير المشروع.
وبمواجهته، أقر المتهم بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو الثابت في التحريات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

ضبط تاجر خمور الإسكندرية الأجهزة الأمنية

