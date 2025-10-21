ضبط تاجر خمور مغشوشة في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على شخص له معلومات جنائية، لاتهامه بالاتجار في مشروبات كحولية مغشوشة وغير مرخصة داخل نطاق قسم شرطة أول المنتزه.

كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب تفيد بقيام المتهم بترويج مشروبات كحولية مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته كمية من الخمور المغشوشة، إضافة إلى مبلغ مالي متحصلات نشاطه غير المشروع.

وبمواجهته، أقر المتهم بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو الثابت في التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.