8 ملايين جنيه خارج السوق الرسمي.. الداخلية تضرب أوكار الاتجار بالعملة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد المتاجرين غير المشروعين في النقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الممارسات من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي.

وخلال 24 ساعة فقط، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يقرب من 8 ملايين جنيه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة.