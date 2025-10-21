17ضربة ساطور تشعل النار في أكتوبر.. ماذا حدث بين "أبو حمزة" وشريكه السابق

أكدت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في قضية "سوزي الأردنية"، أن المتهمة نشرت محتوى وصفته النيابة بـ"الفاحش" و"الخادش للحياء العام"، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليها لـ"وأد الفحش" وحماية قيم المجتمع المصري.

وأوضحت النيابة خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابين على تطبيق "تيك توك"، استخدمتهما في بث مقاطع تضمنت إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية، سعيًا وراء الشهرة السريعة وتحقيق مكاسب مالية تجاوزت ملايين الجنيهات، على حساب المبادئ والأخلاق العامة.

وقال ممثل النيابة في مرافعة حادة: "اتخذت المتهمة من نشر الفحش وسيلة للكسب والشهرة، دون اكتراث بتأثير أفعالها على شباب هذا الوطن وأطفاله. لم تكن تبحث عن الإبداع أو الترفيه، بل عن إثارة الغرائز وتحقيق الربح بأي ثمن".

وأضاف: "إن النيابة العامة وإن تتقصد توقيع العقوبة لتحقيق الردع العام، فهي تسعى في المقام الأول لردع خاص يمنع المتهمة وغيرها من تكرار هذا السلوك، الذي يهدد المجتمع ويعبث بقيمه الراسخة".

واستطرد ممثل النيابة قائلًا: "هذه الأفعال المستغربة على مجتمعنا الأصيل لا يمكن السكوت عليها، وحان الوقت لإصدار حكم عادل يعيد التوازن للميزان، ويضع حدًا لمثل هذا الانحراف الإعلامي".

وطالبت النيابة المحكمة بإصدار حكم رادع ضد المتهمة، مؤكدة أن السماح باستمرار مثل هذا المحتوى يمثل خطرًا على الهوية المصرية وقيم الأسرة، ويشجع على انتشار السلوكيات الهدامة بين الشباب.

