محاكمة 78 متهمًا في قضية "خلية التجمع الأول".. الأحد

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 78 متهمًا، في القضية رقم 20698 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول.

وذكر أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 29 مايو 2020، تولى المتهمون من الأول وحتى السابع قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثامن وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة محل الاتهام، مع علمهم بأغراضها، وشاركوا في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما وُجهت للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب وتمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي كان الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى اتهام المتهم الثاني والخمسين بحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، فيما وُجهت للمتهم الخامس والسبعين تهمة حيازة سلاح ناري.