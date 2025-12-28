إعلان

اليوم.. محاكمة 29 متهماً بالهيكل الإداري للإخوان بالنزهة

كتب : صابر المحلاوي

02:01 ص 28/12/2025

اليوم.. محاكمة 29 متهماً بالهيكل الإداري للإخوان ب

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، نظر محاكمة 29 متهماً في القضية رقم 47 لسنة 2025، المعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث، خلال الفترة من عام 2020 وحتى 31 أغسطس 2022، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.

أما المتهمون من الرابع وحتى الثالث عشر، فشاركوا في جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما انضم المتهمون من الرابع عشر وحتى التاسع والعشرين إلى الجماعة ذاتها، مع علمهم بأغراضها.

ووجه للمتهمين جميعاً تهمة استخدام شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة التي تدعو إلى العنف.

الدائرة الثانية إرهاب الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة المستشار وجدي عبد المنعم

