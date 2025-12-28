مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

"شمس جديدة".. زوجة النني الأولى تنشر صورا مع أولادها وتعلق

كتب – محمد عبد السلام:

02:51 ص 28/12/2025
نشرت آمال الحناوي، زوجة محمد النني الأولى، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

صور جديدة لزوجة النني الأولى مع أولادهم

وظهرت آمال الحناوي في الصور برفقة أبنائها داخل أحد الأماكن، حيث لاقت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، الذين أشادوا بأناقتها وإطلالتها الهادئة.

وعلقت آمال الحناوي على الصور قائلة: "دائما افتكري بعد كل ليل، شمس جديدة بتطلع وتنور الدنيا من جديد".

ويذكر أن آمال الحناوي لديها ثلاثة أبناء من محمد النني، وهم: فتاة تدعى "فاطمة"، وولد يدعى "مالك"، بالإضافة إلى طفل ثالث لم تكشف عن اسمه حتى الآن.

