نشرت آمال الحناوي، زوجة محمد النني الأولى، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

صور جديدة لزوجة النني الأولى مع أولادهم

وظهرت آمال الحناوي في الصور برفقة أبنائها داخل أحد الأماكن، حيث لاقت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، الذين أشادوا بأناقتها وإطلالتها الهادئة.

وعلقت آمال الحناوي على الصور قائلة: "دائما افتكري بعد كل ليل، شمس جديدة بتطلع وتنور الدنيا من جديد".

ويذكر أن آمال الحناوي لديها ثلاثة أبناء من محمد النني، وهم: فتاة تدعى "فاطمة"، وولد يدعى "مالك"، بالإضافة إلى طفل ثالث لم تكشف عن اسمه حتى الآن.