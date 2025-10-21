النيابة عن سوزي الأردنية: "أضرت بشبابنا وعبثت بقيم الأسرة المصرية" | فيديو
كتب : أحمد عادل
11:46 ص 21/10/2025
نشرت النيابة العامة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جانبًا من مرافعتها في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح الشؤون الاقتصادية، المعروفة إعلاميًا باسم "سوزي الأردنية".
وخلال المرافعة، قال المستشار عبد الرحمن الداش، وكيل النيابة بنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، إن المتهمة نشرت أول مقطع مرئي لها داخل أحد الفصول الدراسية برفقة زميلاتها، فلاقى انتشارًا واسعًا بين رواد التطبيق، ومنذ ذلك الحين بدأت في نشر مقاطع عديدة، واتخذت من هذا السلوك وسيلة للكسب غير المشروع وتحقيق الشهرة والثراء السريع، الذي بلغ ملايين الجنيهات، دون اكتراث بمستقبلها العلمي أو الدراسي.
كان المستشار محمد شوقي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمة إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بتهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابين إلكترونيين على تطبيق "تيك توك"، بهدف نشر مقاطع مرئية تضمنت ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.
وأشار وكيل النيابة إلى أن المتهمة سعت وراء "شهرة زائفة" تستهدف فئة الشباب، محققة مكاسب عاجلة من مصادر مجهولة، لافتًا إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرتها تضمنت إيحاءات جنسية وعبارات تخالف القيم والأخلاق العامة للمجتمع المصري، وقد رصدتها النيابة العامة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بدقة.
وأكد وكيل النيابة أن الهدف من توقيع العقوبة هو تحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه نشر هذا النوع من المحتوى، والردع الخاص للمتهمة ذاتها، حفاظًا على قيم المجتمع.
واختتم مرافعته موجهًا حديثه لهيئة المحكمة: "السيد الرئيس، انظروا إلى أبنائكم وأبناء هذا الوطن، وأنتم تصدرون حكمكم في هذه الدعوى. لا نعلم حجم الضرر الذي لحق بهم جراء أفعال هذه المتهمة وغيرها، ولا إلى أين قد تقودنا هذه السلوكيات الدخيلة. وقد حان الوقت لوقف هذا الخطر بحكم عادل يعيد للمجتمع توازنه ويحمي أبناءه."