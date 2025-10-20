إعلان

الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل زوجته ونجله بالتجمع

كتب : محمود الشوربجي

05:55 م 20/10/2025

كتب- محمود الشوربجي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله، بإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما بالقاهرة الجديدة، بالحبس عامين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بإطلاق النيران على زوجته ونجله، وتسبب في إصابة زوجته بطلقتين، بعد نشوب خلافات أسرية بينهما.
النيابة وجهت للمتهم تهمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح وطلقات نارية، والتسبب في إصابة المجني عليها بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيقات.

