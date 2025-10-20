26 أكتوبر.. الحكم في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة للمطالبة ببطلان الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025، للحكم بجلسة 26 أكتوبر الجاري.

وقالت الدعوى إن الجمعية العمومية باطلة لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، بالإضافة إلى بطلان ورقة التصويت لافتقادها خانة "لا أوافق"، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى مخالفًا لأحكام قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وخلال الجلسة، دفع المحامي خالد سليمان ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن المذكرة الرسمية المقدمة من الوزير تضمنت أن التعديلات المطروحة على الجمعية العمومية "لا تقبل الرفض"، وهو ما وصفه بأنه "أمر بالغ الخطورة" يخالف القواعد التشريعية المنظمة لحقوق أعضاء الجمعيات العمومية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية يوم 26 أكتوبر، وسط اهتمام واسع من جانب أعضاء النادي والمتابعين للشأن الرياضي، لما قد يترتب على الحكم من آثار قانونية على قرارات الجمعية العمومية الأخيرة.