حجز 43 طعنًا من مرشحي انتخابات النواب للحكم غدًا

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز 43 طعنا من الطعون الانتخابية بالقاهرة، والتي تقدم بها المرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين، للحكم بجلسة غدًا الثلاثاء.

وأحيلت عدد من الطعون إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير الخاص بعدد من الطعون، والتي أحالتها المفوضين إلى المحكمة تمهيدًا لصدور الحكم غدًا.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهت من تلقي طعون المرشحين على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك بعد غلق باب الترشح.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

