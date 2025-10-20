إعلان

فيديو "طرد مسن من منزله" يشعل السوشيال ميديا.. والداخلية تكشف الحقيقة الكاملة

كتب : علاء عمران

01:26 م 20/10/2025

طرد مسن من منزله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- أحمد أبو النجا:
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء سيدة بتعرض زوجها المسن للتعدي والطرد من منزله على يد عدة أشخاص مستغلين نفوذ أحد أقاربهم بمحافظة الشرقية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين عدم صحة الادعاءات، وأن الواقعة تعود لتنفيذ الأجهزة الأمنية قرار النيابة العامة بإجراء معاينة في نزاع قائم على ملكية منزل بدائرة مركز منيا القمح بين زوج الشاكية من جهة، وشقيقته ونجلها وزوج كريمة نجلها من جهة أخرى.
وأوضحت التحريات أن الشاكية قامت بتصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بادعاءات غير صحيحة، بغرض الإيحاء بأنها وزوجها الحائزين الفعليين للمنزل محل النزاع.
وتم ضبط السيدة، وبمواجهتها أقرت بأنها اختلقت الواقعة لبث رواية مغايرة للواقع القانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مسن إدعاء سيدة محافظة الشرقية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط