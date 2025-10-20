كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء سيدة بتعرض زوجها المسن للتعدي والطرد من منزله على يد عدة أشخاص مستغلين نفوذ أحد أقاربهم بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين عدم صحة الادعاءات، وأن الواقعة تعود لتنفيذ الأجهزة الأمنية قرار النيابة العامة بإجراء معاينة في نزاع قائم على ملكية منزل بدائرة مركز منيا القمح بين زوج الشاكية من جهة، وشقيقته ونجلها وزوج كريمة نجلها من جهة أخرى.

وأوضحت التحريات أن الشاكية قامت بتصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بادعاءات غير صحيحة، بغرض الإيحاء بأنها وزوجها الحائزين الفعليين للمنزل محل النزاع.

وتم ضبط السيدة، وبمواجهتها أقرت بأنها اختلقت الواقعة لبث رواية مغايرة للواقع القانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.